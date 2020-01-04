قيادي بالحرس الثوري: إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرمى بصرها

قال القيادي بالحرس الثوري الإيراني غلام علي أبو حمزة‎، اليوم السبت، إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرمى بصرها، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ بالحق في الثأر من أمريكا لاغتيال سليماني.

وتابع أبو حمزة، وفق ما نقلت رويترز، أنه تم تحديد أهداف أمريكية حيوية في الشرق الأوسط، منذ وقت طويل، وأن 35 موقعا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب تقع في مرمى إيران.

وقال، وفق ما نقل موقع صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية إن ”مضيق هرمز طريق سريع حيوي إلى الغرب يمر أكثر من 60 إلى 70 في المئة من النفط إلى الغرب، وقد حددنا 35 نقطة من المواقع الأمريكية الحرجة في غرب آسيا وهي تحت مرمى النيران الإيرانية“.

بانتظار القرار

من جهته،صرح العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن الحرس ينتظر قرار القيادة للرد على الولايات المتحدة.

وقال العميد فدوي في كلمة له أمام متظاهرين من طلاب الجامعات الإيرانيين في طهران: ”الحرس الثوري جاهز للرد على اغتيال سليماني بقوة حال تلقيه أوامر القيادة (المرشد علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية)“.

وأضاف أن ”الثأر لسليماني من أمريكا ليس مناطا بإيران فقط بل بكل محور المقاومة (حلفاء إيران)“، مشيرًا إلى أن ”اغتيال سليماني عمل جبان وسيتبعه رد قاس على أمريكا“.

‎وفي السياق ذاته، نقلت قناة الميادين عن مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية قوله اليوم السبت إن رد ”محور المقاومة“ الذي تدعمه إيران على قتل سليماني سيكون حازما. ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ .العسكري لطهران في المنطقة