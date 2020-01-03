أثينا تحذر أنقرة وتطلب منها احترام ”الخطوط الحمر“‎

المصدر: ا ف ب

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، اليوم الجمعة، من تجاوز ”الخطوط الحمر“ عقب الاتفاق الذي أبرمته مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد ميتسوتاكيس، في مقابلة نشرتها صحيفة ”ذا غلوب اند ميل“ الكندية اليومية، بشأن العلاقات مع أنقرة: ”لن نسمح بأية نشاطات تركية يمكن أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان“.

وأبرمت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاقين: الأول للتعاون العسكري والأمني، والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وتشعر أثينا بالقلق من الاتفاقين اللذين يمنحان تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات من الغاز فيها.

وقال ميتسوتاكيس: ”نحن مستعدون للتحدث مع جميع جيراننا بما في ذلك بالطبع تركيا. وإذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق، نحن منفتحون حتى للتحكيم الدولي“.

وحذر من أنه ”لا يمكن لأحد تجاوز“ بعض الخطوط الحمر.

وأثار الاتفاق بين تركيا وليبيا انتقادات دولية خاصة من اليونان التي تقول إن الاتفاق يتجاهل حقها في المنطقة.

والعلاقات بين اليونان وتركيا حساسة تقليديا، واتهمت أثينا جارتها في السنوات الأخيرة بالسماح لعشرات آلاف اللاجئين بالوصول إلى الجزر اليونانية.