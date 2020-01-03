مقتل الحارس الشخصي لقاسم سليماني

كشف مسؤول إيراني، عن أن الضابط في الحرس الثوري ”وحيد زمانيان“ ( 27 عاما)، الذي قتل في الضربة الأمريكية، هو الحارس الشخصي للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وقال حسن نصر الله، رئيس ما يسمى بمؤسسة الشهداء بمدينة ”ري“ جنوب شرق طهران للصحافة الإيرانية، الجمعة، إن ”الضابط برتبة نقيب وحيد زمانيان وهو الحارس الشخصي لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، قُتل في الضربة الأمريكية“.

وأعلنت قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن مقتل أربعة ضباط عسكريين كانوا برفقة قائد الفيلق الجنرال قاسم سليماني، نتيجة الغارة أمريكية، وهم ”اللواء في الحرس الثوري حسين جعفري نيا، والعقيد في الحرس الثوري شهرود مظفري نيا، واللواء هادي طارمي، والضابط برتبة ملازم وحيد زمانيان“.