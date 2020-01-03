إيران تعلن موعد ومكان دفن قاسم سليماني

أعلنت عائلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، اليوم الجمعة، أن دفن سليماني سيكون بمحافظة كرمان جنوب إيران، وهي مسقط رأسه.

وقالت العائلة في بيان لها إن ”مراسم تشييع سليماني، سيكون صباح يوم الأحد من أمام جامعة طهران“.

وأضاف البيان أن ”المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤدي مراسم صلاة الميت على جثمان سليماني على أن ينقل جثمانه إلى محافظة كرمان ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء بالمحافظة وفقا لوصيته“.

من جانبها، قالت السفارة الإيرانية في بغداد، إن مراسم تشييع سليماني ستكون صباح غد السبت في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه ”وبناء على طلب الشعب العراقي سيتم تشييع جثمانه أيضا في مدينتي كربلاء والنجف وسيتم نقله عصر السبت إلى طهران“.