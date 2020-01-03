”الغارديان“: سليماني كان أهم من الرئيس الإيراني

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية اليوم الجمعة، في تعليقها على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، إنه كان أهم من الرئيس الإيراني نفسه، وكان الذراع العسكرية لتنفيذ مهمة تعزيز نفوذ طهران في الخارج.

ونقلت عن المحللة في مؤسسة ”سنتشوري“ للأبحاث في نيويورك، دينا أصفندياري، وهي من أصل إيراني قولها: ”كان سليماني أهم من الرئيس الإيراني، وامتلك خطا مباشرا للمرشد الأعلى، وكان هو المسؤول عن السياسة الإقليمية لطهران.. كان من أكثر الأشخاص أهمية وتأثيرا في إيران“.

ورأت الصحيفة ان سليماني نجح إلى حد كبير في مد نفوذ إيران في الخارج في السنوات الماضية، وفي تأسيس ما يسمى بـ“محور المقاومة“، وتعزيز قوات الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران وتقوية حزب الله في لبنان.

وقالت أصفندياري: ”الحقيقة أن قدراته على إقامة علاقات مع الغير جعلت منه شخصية نافذة ومؤثرة إلى حد كبير، فهو أقام علاقات في كل مكان داخل وخارج إيران وداخل وخارج إطار الحكومة“.