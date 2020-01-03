بعد مقتل سليماني والمهندس.. الرئيس العراقي يدين ويدعو لضبط النفس

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة، في أول تعليق منه على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.

وقال صالح في بيان له، إن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس: ”كان لهما دور مهم وحاسم في قتال تنظيم داعش، وسطرا في الحرب عليه أروع صور الإيثار“.

ودان برهم صالح ما اعتبره، ”عدوانا طال قادة أمنيين ينتمون للمؤسسة العسكرية العراقية“، مبينا أنه ”بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة، لا سمح الله، في حال لم يبادر الحكماء إلى إعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة على هذا العدوان، الذي يهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح“.

ووصف الرئيس العراقي الوضع الحالي بـ“الظرف الاستثنائي“، داعيا إلى ”التمسك بالوحدة ورص الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، وحماية سيادة العراق وأمنه، وتجنيب البلاد والعباد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة أنهكته على مدى أربعة عقود من الزمن، ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل“.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي والعراقي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل سليماني والمهندس، وأعلنت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.