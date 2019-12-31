إيران ترد على اتهام أمريكا لها بالوقوف وراء احتجاجات السفارة في بغداد

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، ضلوع طهران، في الاحتجاجات العنيفة عند السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت، إن“أمريكا لديها الجرأة المثيرة للدهشة على اتهام إيران في احتجاجات الشعب العراقي على قتل (واشنطن) 25 عراقيًا على الأقل“.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران، بتنسيق الهجوم على السفارة.

وقال في تغريدة على ”تويتر“ إن إيران ”تنسق هجومًا على السفارة الأمريكية في بغداد“، داعيًا الحكومة العراقية إلى استخدام قواتها لحماية السفارة.

وتوعد ترامب إيران بـ“المحاسبة“، مضيفًا:“قتلت إيران متعاقدًا أمريكيًا وأصابت كثيرين، وقمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دومًا“.

واقتحم عشرات المحتجين الغاضبين حرم السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من حرم السفارة إلى محيطها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن بلاده بصدد إرسال قوات إضافية إلى سفارتها في بغداد، داعيًا الحكومة العراقية إلى المساعدة في حماية الأمريكيين.