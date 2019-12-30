رئيسة بوليفيا تطرد سفيرة المكسيك‎

أعلنت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جانين آنييز، يوم الإثنين، طرد سفيرة المكسيك على خلفية محاولة مفترضة من جانب مسؤولين حكوميين سابقين لمغادرة ملجئهم بالسفارة المكسيكية لدى لاباز، والفرار خارج البلاد.

وحسبما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، قالت الرئيسة آنييز: إن السفيرة ماريا تيريزا ميركادو مُنحت 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضافت: ”لقد ارتكب انتهاك خطير ضد السيادة البوليفية والديمقراطية، التي يجب احترامها“.

ولجأت مجموعة من تسعة مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس إلى السفارة المكسيكية بعد تنحي موراليس نتيجة الضغوط الشهر الماضي.

ويواجه السياسيون اللاجئون في السفارة المكسيكية اتهامات جنائية بالتحريض على العصيان والإرهاب والعنف والتزوير الانتخابي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أنها لن تسمح للمعارضين بمغادرة البلاد، والخروج بطريقة آمنة من السفارة.

واتهمت الحكومة البوليفية دبلوماسيين إسبانا بمحاولة مساعدة المسؤولين التسعة على مغادرة السفارة المكسيكية، يوم الجمعة، وتقول إن الإسبان وصلوا إلى السفارة برفقة مجموعة من الرجال المقنعين.

في المقابل، نفت إسبانيا هذه الاتهامات، لكن الدبلوماسيين الإسبان الستة غادروا بوليفيا، يوم الأحد، بعد أن طلبت منهم الحكومة البوليفية المغادرة.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء الانتشار المكثف للسلطات الأمنية في محيط سفارتها في لاباز، منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واندلعت الاضطرابات في بوليفيا، وقتل على إثرها 32 شخصا على الأقل، بعدما اتهم موراليس بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 12 نوفمبر/شرين الثاني الماضي، وصل موراليس، الذي يحكم بوليفيا منذ 2006، إلى المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي، غير أنه غادرها لاحقا إلى كوبا بغرض العلاج، ثم إلى الأرجنتين قبل أيام.

وفي اليوم ذاته، أعلنت آنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما.

واعترفت الولايات المتحدة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بآنييز رئيسة انتقالية لبوليفيا.