تركيا تعتقل 70 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش

احتجزت الشرطة التركية 70 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش، في حملة مداهمات على مستوى البلاد اليوم الاثنين، قبيل احتفالات رأس السنة وبعد شهرين من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

واحتجزت الشرطة متشددين في أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العامين الأخيرين، منذ هجوم نفذه مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول في رأس السنة عام 2017 وقتل خلاله 39 شخصا وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن شرطة مكافحة الإرهاب كثفت أنشطة جمع المعلومات ونفذت عمليات في أقاليم أنقرة وقيصري وأضنة وباتمان في جنوب شرق البلاد.

وشارك نحو 400 من أفراد الشرطة في عملية نفذت الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين، واحتجزت 22 شخصا في مداهمات متزامنة على عدة مواقع.

وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت أيضا أسلحة وذخائر ووثائق.