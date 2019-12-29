حركة طالبان توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان

أعلنت حركة ”طالبان”، الأحد على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، ما يوفر نافذة يمكن من خلالها توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، قال مسؤولون من الحركة لم (تسمهم)، إن مجلس طالبان الحاكم، وافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، دون الإشارة إلى موعد بدء وقف إطلاق النار.

وكانت واشنطن قد طلبت وقف إطلاق النار قبل توقيع أي اتفاق سلام من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة قواتها من أفغانستان إلى الوطن وإنهاء الاشتباك العسكري الذي دام 18 عامًا هناك، وهو الأطول في تاريخ أمريكا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من واشنطن.

وتشترط الولايات المتحدة أن يتضمن أي اتفاق وعدًا من ”طالبان“ بألا تستخدم أفغانستان كقاعدة من قبل الجماعات الإرهابية. والولايات المتحدة لديها حاليًا ما يقدر بنحو 12 ألف جندي في أفغانستان.

ووفقا للوكالة، يجب أن يوافق قائد ”طالبان“ على قرار وقف إطلاق النار، لكن ذلك أمر متوقع.

كما لم يتم تحديد مدة وقف إطلاق النار أو متى سيبدأ، ولكن يقترح أن يستمر لمدة 10 أيام.

وأشارت الوكالة إلى أن 4 من أعضاء فريق التفاوض التابع لحركة ”طالبان“ اجتمعوا لمدة أسبوع مع المجلس الحاكم قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.