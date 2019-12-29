مقتل شخصين إثر إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية

قُتل شخصان على الأقل، وأصيب ثالث بجراح بالغة عقب إطلاق نار داخل كنيسة على مشارف مدينة ”فورت وورث“.

وذكرت صحيفة ”دالاس مورننغ نيوز“ نقلًا عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية، أن شخصًا قتل بموقع الحادثة، وتوفي الآخر خلال نقله إلى المستشفى.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن الحادثة وقعت داخل كنيسة ”وست فريواي أوف كرايست“ في ضاحية وايت سيتلمنت.

وقال شاهد عيان إن رجلًا مسلحًا فتح النار على مجموعة من الحاضرين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.

وذكرت محطة ”سي.بي.إس11“ أن السلطات تعتقد أن المهاجم هو أحد الثلاثة الذين قتلوا بالرصاص، لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان قد قتل أم أصيب.