وفاة وليام جريدر مؤلف ”العودة إلى بيروت“

توفي الصحفي الأمريكي المخضرم وليام جريدر، الذي عمل كاتبا ومراسلا في الشؤون السياسية والاقتصادية لصحيفة ”واشنطن بوست“ ومجلتي ”رولينج ستون“ و“ذا نيشن“، وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية المرموقة، عن عمر يناهز 83 عاما.

وقالت كاترينا فاندين هوفيل، مديرة تحرير“ ”ذا نيشن“ على ”تويتر“، إن جريدر توفي يوم عيد الميلاد، وذكر ابنه أنه قضى نحبه بسبب مضاعفات قصور القلب الاحتقاني.

وعمل جرايدر مساعدا لمدير التحرير ومراسلا في ”واشنطن بوست“ لمدة 15 عاما، قبل أن ينتقل إلى ”رولينج ستون“ كاتبا لمقالات الرأي ومحررا للشؤون المحلية لمدة 17 عاما.

وانضم بعد ذلك إلى ”ذا نيشن“ في عام 1999.

وخلال فترة عمله كمراسل لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأمريكية العامة، قدم جرايدر عددا من الأفلام الوثائقية، من بينها ”العودة إلى بيروت“ الذي فاز بجائزة إيمي عام 1985.