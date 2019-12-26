إدارة الطيران الأمريكية تقترح تتبع أغلب الطائرات المسيرة

اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الخميس، استحداث قاعدة تنظيمية تسمح بتتبع عن بعد لأغلب الطائرات المسيرة، التي تحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن المقترح سيتضمن التزام كل الطائرات المسيرة التي تعمل من داخل الولايات المتحدة بالقاعدة الجديدة خلال 3 سنوات.

وطلب الكونغرس من الإدارة في عام 2016 إصدار قواعد تنظيمية أو كتيب إرشادات بحلول شهر يوليو/تموز من عام 2018، للسماح للجمهور العام ولإدارة الطيران الاتحادية ولجهات إنفاذ القانون وآخرين بتتبع وتحديد للهوية عن بعد للطائرات المسيرة ومشغليها خلال قيامها بأي رحلة.

وتتسابق شركات لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.