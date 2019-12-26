إيران تعتقل مجموعة من حركة ”النضال العربي لتحرير الأهواز“‎

اعتقلت السلطات الإيرانية، مجموعة شمكونة من 13 شخصًا من حركة ”النضال العربي لتحرير الأهواز“، وشخصًا آخر يعمل في ”تلفزيون إيران الدولي“ المعارض ومقره بريطانيا.

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الخميس، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 13 شخصًا من حركة ”النضال العربي لتحرير الأهواز“، زاعمة أن بحوزتهم أسلحة مختلفة في ولاية خوزستان غربي البلاد.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن ”المجموعة متهمة بقتل متظاهرين خلال التظاهرات الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في البلاد“.

وبدوره، أعلن قائد شرطة خوزستان حيدر عباس زاده، في تصريح لوكالة أنباء جمعية الصحفيين الشباب الإيرانية، التابعة للتلفزيون الحكومي، أنه تم اعتقال شخص يعمل في ”تلفزيون إيران الدولي“ المعارض.

من جهته، صرح المدير العام للشرطة الإيرانية حسين اشتري، في بيان مكتوب، أن الشخص المعتقل كان يرسل أخبارا وصورا ومقاطع فيديو متعلقة بالتظاهرات في إيران لوسائل إعلام معادية.

وأضاف أن ذلك يعد جريمة بحسب القانون، وأنه سيتم الشروع في الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت في إيران احتجاجات استمرت عدة أيام، تنديدا برفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين متظاهرين وقوات أمن.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تصريح من السلطات الإيرانية حول عدد قتلى المظاهرات، تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم يفوق الـ300 قتيل.