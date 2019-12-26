منظومة إسرائيلية جديدة لمواجهة البالونات الحارقة في غزة

قالت القناة الثانية العبرية، الخميس، إن إسرائيل تمكنت من تطوير منظومة أمنية جديدة تعمل بالليزر لإسقاط الطائرات المسيرة والبالونات الحارقة والمفخخة القادمة من غزة.

وأطلقت إسرائيل على تلك المنظومة اسم ”شفرة الضوء“ ”Light Blade“ وتعمل في الليل والنهار مع إطلاق شعاع الليزر على مسافة تصل إلى كيلومترين، ويتم حمل المنظومة على عربة متنقلة أو عربة يمكن إخفاؤها.

وذكرت القناة أن تلك المنظومة تعتبر الأولى في العالم التي تثبت القدرة التشغيلية لتفجير البالونات الحارقة والطائرات المسيرة في الهواء.

وزعمت القناة أن ”النظام جرى تطويره وتصنيعه على مدار العام الماضي، ويوفر استجابة شبه كاملة لتهديد البالونات والطائرات الورقية، وحلا فعالا وآمنا أمام خطر الحوامات، وتصل تكلفة الجهاز الواحد إلى مليون دولار“.

وقال قائد شرطة الحدود يعقوب شبتاي، الذي قاد وأشرف على إنتاج المنظومة: ”توفر المنظومة استجابة شبه كاملة لتهديد البالونات الحارقة وتوفر حلا فعالا وآمنا لتهديدات الطائرات المسيرة“.

وأضاف: ”هذه المنظومة تثبت أنه يمكن اعتراض البالونات الحارقة والطائرات المسيرة دون تعريض العناصر الأخرى في المنطقة المستهدفة للخطر“.