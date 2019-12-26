مقتل جنود في اشتباك بين الهند وباكستان في كشمير

قال مسؤولون من نيودلهي وإسلام أباد، يوم الخميس، إن تبادلا لإطلاق النار بين جيشي الدولتين في منطقة حدودية بإقليم كشمير المتنازع عليه أسفر عن مقتل جنديين باكستانيين وآخر هندي.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن قواته في منطقة ديوا تعرضت لهجوم الأربعاء؛ أسفر عن مقتل جنديين، بحسب ما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“ الأمريكية.

وأضاف أن اليوم ذاته شهد أيضا ”إطلاق نار عبر الحدود في منطقة ”حاجي بير“(قرب خط الهدنة الفاصل بين شطري كشمير)، وصفه الجيش الباكستاني بأنه ”انتهاك غير مبرر لاتفاق وقف إطلاق النار“ بين الدولتين.

من جهتها، أعلنت نيودلهي، عبر المتحدث باسم الجيش، راجيش كاليا، أن جنديا هنديا ”قتل عندما استهدفت القوات الباكستانية مواقع للجيش في رامبور، في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير“.

وأوضح كاليا أن القوات الهندية فتحت النار ردا على الهجوم الباكستاني، بحسب المصدر ذاته.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم ”آزاد كشمير“، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم ”جامو وكشمير“.