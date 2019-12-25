المكسيك تدعو بوليفيا لإنهاء ترهيب سفيرها ودبلوماسييها

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قالت وزارة الخارجية المكسيكية يوم الثلاثاء‭ ‬إن قوات الأمن البوليفية ومسؤولي المخابرات ما زالوا يطوقون سفارة المكسيك في لا باز ويواصلون ترهيب السفير والدبلوماسيين الآخرين. كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال في وقت سابق إن مراقبة المنشآت الدبلوماسية المكسيكية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تراجعت منذ يوم الاثنين لكن ”أشياء كثيرة“ ما…