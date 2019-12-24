نائب إيراني: السعودية ”بلد عظيم وكبير“ في العالم الإسلامي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إن بلاده تعتبر السعودية ”بلدا عظيم وكبيرا“ في العالم الإسلامي.

وجاء هذا التصريح خلال حديث النائب حسيني اليوم الثلاثاء عن مستقبل العلاقات الإيرانية السعودية المنقطعة منذ كانون الثاني/يناير 2016، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”شفقنا“ المحلية.

ويأتي هذا التصريح الإيجابي تجاه السعودية في ظل تزايد الدعوات من قبل طهران للدخول بحوار مع الرياض لحل الخلافات بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ مطلع يناير 2016.

لكن تلك الرغبة التي يعبر عنها مسؤولون وبرلمانيون إيرانيون دائما ما تتناقض مع ممارسات إيران في المنطقة، وتدخلها في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية، عبر دعم وكلاء محليين لطهران.