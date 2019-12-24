غوتيريش يطالب بوقف ”فوري“ للتصعيد العسكري شمال غرب سوريا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف فوري للتصعيد العسكري شمال غربي سوريا، مشيرًا إلى أن العمليات الأخيرة أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وتشريد نحو 80 ألف شخص.

وقال بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فجر الثلاثاء، إن ”التصعيد العسكري الأخير أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، وتشريد ما لا يقل عن 80 ألفا من المدنيين، بينهم 30 ألفا في الأسبوع الماضي وحده“.

وأعرب الأمين العام عن ”القلق إزاء المدى الذي ذهبت إليه العملية العسكرية، وإزاء ما يرد من تقارير بشأن الهجمات على طرق الإجلاء، بينما يحاول المدنيون الفرار شمالا إلى بر الأمان“.

وذكّر غوتيريش في بيانه ”جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان حرية التنقل“.

وقال: ”يجب ضمان وصول إنساني مستدام ودون عوائق وآمن إلى المدنيين، بما في ذلك من خلال الطريقة العابرة للحدود، والسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة القيام بعملهم الحاسم في شمال سوريا“.

وشدد على أنه ”لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد الموثوق به هو العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015)“.

والجمعة، أطلق نظام بشار الأسد، بدعم من روسيا والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، هجمات جديدة على منطقة ”خفض التصعيد“ في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي أيار/مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة ”خفض التصعيد“ بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت ”خفض التصعيد“.