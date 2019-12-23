زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: لم نستبعد الاستماع لشهود في محاكمة ترامب

قال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، إن الجمهوريين لم يستبعدوا الاستماع لشهود في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجلس، وهي واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية، التي تعرقل الاتفاق على صياغة قواعد إجراءات المحاكمة.

لكن ماكونيل؛ أوضح أنه لن يوافق على طلب من الديمقراطيين للاستماع لشهادات قبل بدء المحاكمة.

وأكد زعيم الجمهوريين في المجلس موقفه خلال حديث لتلفزيون ”فوكس نيوز“ قائلًا: ”إن أي قرار بشأن الشهود سيتم اتخاذه بعد بدء المرافعات في القضية من جانب الديمقراطيين وممثلي ترامب“.

ودعوة الشهود، وخصوصًا من المسؤولين الحاليين أو السابقين في الإدارة الأمريكية، ستُطيل على الأرجح أمد المحاكمة وربما توفر أدلة جديدة تسيء لترامب.

وقال ماكونيل خلال الحديث التلفزيوني ”لم نستبعد (دعوة) الشهود، قلنا دعونا نعالج هذه القضية مثلما فعلنا مع الرئيس (السابق) بيل كلينتون، هذه هي العدالة“.

وخلال محاكمة كلينتون عام 1999 بدأ أعضاء مجلس الشيوخ مرافعاتهم الاستهلالية ثم مُنحوا وقتا لكتابة أسئلة وقرروا بناء على ذلك دعوة بعض الشهود.