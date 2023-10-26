إيران تُحذّر أمريكا: واشنطن لن تسلم من نار حرب غزة إذا لم تتوقف

حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، من أنه إذا لم ينته انتقام إسرائيل من حركة حماس في قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة "لن تسلم من هذه النار".

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أقول بصراحة للساسة الأمريكيين الذين يديرون، الآن، الإبادة الجماعية في فلسطين إننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب، لكن إذا استمرت الإبادة في غزة لن يسلموا من هذه النار".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" التي تحكم قطاع غزة، ردًا على هجومها، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز المئات.

وتدك إسرائيل غزة منذ ذلك الحين بضربات جوية، وتفرض حصارًا عليها، وتستعد لاجتياحها بريًا، فيما تقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 7 آلاف شخص قُتلوا.

وقال أمير عبد اللهيان إن "حماس" أبلغت إيران باستعدادها لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، مضيفًا أنه يتعين على العالم الضغط من أجل إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.