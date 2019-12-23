إيران تعلق بشأن مقتل قيادي كبير بالحرس الثوري إثر غارة إسرائيلية على سوريا

نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يوم الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن مقتل قائد القوة ”الجوفضائية“ في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، خلال قصف إسرائيلي لأهداف إيرانية في محيط العاصمة السورية دمشق، الليلة الماضية.

وقالت الوكالة في نسختها العربية، إنه ”لا صحة لشائعات أوردتها بعض وسائل الإعلام العربية، ومن ثم أعيد نشرها في الأجواء الافتراضية، حول مقتل قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة، خلال الهجوم الصاروخي على بعض المناطق في سوريا“.

وأكدت أن حاجي زادة ”في أتم الصحة والسلامة“.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الحرس الثوري الإيراني.