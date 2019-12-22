إيران ترفض الإفراج المشروط عن الناشطتين نازنين زاغري ونرجس محمدي

رفض الادعاء العام الإيراني اليوم الأحد، الإفراج المشروط عن الناشطة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري، التي حكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

وقال محمود بهزادي راد، محامي نازنين زاغري، والناشطة الإيرانية المعتقلة نرجس محمدي، إن ”الادعاء عارض طلب موكلتيه بالإفراج المشروط“.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية ”إيرنا“، قال إن ”موكلتيه (زاغري ومحمدي) مشمولتان بالإفراج بموجب القانون، لكن النيابة رفضت الطلب“.

وكان بهرزاد راد قد قال في وقت سابق إن نرجس محمدي قضت حوالي 7 سنوات من السجن من أصل 10، ويجب أن تخضع للإفراج المشروط.

ونفذت نازنين زاغري ونرجس محمدي الإثنين الماضي إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، واستدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد للاحتجاج على وضع الناشطة زاغري.