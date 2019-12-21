ترامب يعلن رسميًا عن تشكيل القوات الفضائية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رسميا عن إنشاء القوات الفضائية، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية.

وقال ترامب خلال التوقيع :“اليوم، لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية“.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد قال العام الماضي إن ”الفضاء مجال حرب، كما الأرض والجو والبحر، وأمريكا ستكون مهيمنة فيه، كما هى فى الأرض“.

تصريحات بنس كانت بمثابة تمهيد منه للقوة الفضائية التى وافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع ، ضمن قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020، والتى بلغت قيمتها 738 مليار دولار.

ونصّ قانون الموازنة على إنشاء ”قوة فضائية“ تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية، وخفر السواحل، على أن يبلغ قوامها 16 ألف شخص بين عسكريين وموظفين مدنيين.

وسيقود هذه القوة ”رئيس العمليات الفضائية“ ، الذى سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو، وهذه القيادة هي المسؤولة عن معظم أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الفضاء.