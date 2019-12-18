البرلمان الأوروبي يكرّم ناشطًا من الويغور محكومًا بالمؤبد

تسلمت ابنة الناشط الحقوقي إلهام توهتي، المنتمي لأقلية الويغور في الصين والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، جائزة من البرلمان الأوروبي نيابة عنه، اليوم الأربعاء، وحثت المشرعين على ”عدم التواطؤ في اضطهاد الصين لشعب الويغور“.

وتعرضت الصين لتدقيق دولي متزايد لشنها حملة على أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد.

وسُجن توهتي، وهو اقتصادي، مدى الحياة في عام 2014، في اتهامات تتعلق بالدعوة للانفصال تعرضت للتنديد على نطاق واسع في العواصم الغربية.

وحثت ابنة توهتي جوهر إلهام الساسة والأكاديميين والطلاب، اليوم الأربعاء، على الاحتجاج على معاملة الويغور أثناء تسلم جائزة والدها للدفاع عن حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

وأفادت تقديرات الباحث الألماني المستقل أدريان زنز الخبير في سياسات الصين العرقية في آذار/ مارس، بأن 1.5 مليون من الويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون أو سبق احتجازهم فيما يطلق عليه مراكز إعادة تأهيل في شينجيانغ.

وبعد الإعلان عن منح توهتي الجائزة في تشرين الأول/ أكتوبر، قالت الصين إنّه ”مجرم صدرت ضده أحكام بموجب القانون في محاكم صينية“، وحثت ”جميع الأطراف على احترام الشؤون الداخلية للصين وسيادة القضاء وعدم تضخيم غرور الإرهابيين“.