عمران خان ثاني زعيم يتراجع عن حضور قمة كوالالمبور ”الإسلامية“

نقلت وسائل إعلامية باكستانية أن رئيس الوزراء عمران خان تراجع عن زيارته التي كانت مقررة إلى ماليزيا للمشاركة في ما يسمى القمة الإسلامية الخماسية التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في عاصمة بلاده كوالالمبور، الشهر الجاري.

وبذلك يكون خان هو ثاني زعيم يتراجع عن المشاركة في هذه القمة بعد تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وستقصتر المشاركة في القمة، على ما يبدو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني بالإضافة لمهاتير.

ووفقًا للمصادر سيمثل وزير الخارجية سيد محمود قريشي باكستان بدلاً من رئيس الوزراء عمران خان في قمة كوالالمبور.

ويأتي هذا التطور بعد لقاء عمران خان الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم السبت.

وقالت المصادر الباكستانية إن المملكة العربية السعودية وحلفاءها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، يشعرون بالقلق إزاء هذه القمة ويخشون من أنها محاولة لتقويض دور المملكة في العالم الإسلامي.

واللافت أن هذه الأنباء تأتي بعد يوم يواحد فقط من تلقي عمران خان سيارة جديدة كهدية من نظيره الماليزي مهاتير محمد.

This gift is a demonstration of the love & respect between the two countries and will further consolidate the excellent bilateral relations.

