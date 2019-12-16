النواب الأمريكي ينشر تقريرًا يحتوي تهمًا لعزل ترامب

نشرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الإثنين تقريرًا يحتوي على تهم موجهة للرئيس دونالد ترامب في سياق التحقيق الهادف لعزله.

ويأتي نشر التقرير، الذي يتضمن 658 صفحة، قبل أيام قليلة من تصويت اللجنة نفسها على تهمتين موجهتين لترامب، هما ”عرقلة العدالة“ و“إساءة استغلال السلطة“.

وبينما احتوى التقرير على تهم أخرى من شأنها أن تؤدي إلى عزل ترامب، دعا أعضاء الكونغرس إلى وضع هذه القضية ضمن أجندتهم في أقرب وقت.

وأردف التقرير: ”بهذا نتهم ترامب بأنه يضع مصالحه الشخصية والسياسية فوق أمننا الوطني، وانتخاباتنا الحرة والعادلة، ونظام فصل السلطات“.

وأفاد أيضًا، بأن ”ترامب أساء استخدام السلطة، وإن لم يتم عزله سيستمر في ذلك“.

والجمعة، وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما ”عرقلة العدالة“ و“إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي“.

وصدّق 23 عضوًا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، في حين رفضها 17 آخرون (الجمهوريون).

وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتين للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع الحالي.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ”يهتم“ بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة ”غازبوريسما“ الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها ”حملة مطاردة“ ومحاولة ”انقلاب ضده“، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.