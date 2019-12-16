خالد الخوجة.. من قائد للمعارضة السورية لمؤسس في حزب أوغلو

بعد أن كان لوقت قريب أحد رموز المعارضة السورية في الخارج، ظهر اسمه في قائمة الشخصيات المؤسسة لحزب المستقبل التركي، الذي أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عن تأسيسه الجمعة الماضي.. إنه خالد الخوجة، الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض.

الاسم الذي ورد تحت الرقم 17 ضمن قائمة المؤسسين لحزب أوغلو والتي ضمت 154 شخصًا، جعل الكثيرين يتساءلون هل هو القيادي السوري المعارض، خاصة أنه كتب بأحرف تركية: ”ألبتكين هوجا أوغلو“، قبل أن يقطع الخوجة الشك باليقين ويؤكد أنه هو، إذ كان حاضرًا انطلاقة الحزب.

وأعلن الخوجة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أرفقها ببطاقة انتساب، أنه عضو مؤسس في الحزب الجديد، الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو المنشق عن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثارت عضوية الخوجة في حزب تركي، موجة استياء واسعة لدى المعارضين السوريين، بقدر ما سلطت الضوء على العلاقة الملتبسة بين أنقرة، وقيادات المعارضة السورية.

الوضع المزدوج لخالد الخوجة جعل الكثير من المتابعين يتساءلون، عن ما إذا كان في أثناء رئاسته لأكبر تجمع للمعارضة السورية، خلال السنوات الماضية، يعمل بتوجيهات من تركيا، التي يحمل جنسيتها، ويبدو أنه منخرط في الحياة السياسية بها.

وأشارت بعض التقارير إلى أن ضم الخوجة إلى حزب داوود أوغلو ”قد يكون محاولة من رئيس وزاراء تركيا السابق لجذب أصوات أعداد من السوريين ممن حصلوا على الجنسية التركية خلال فترة الحرب، لمنافسة أردوغان على هذه الشريحة“.