السراج يبحث مع أردوغان في إسطنبول تنفيذ الاتفاق المثير للجدل 

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في إسطنبول، تنفيذ اتفاق بين الطرفين، تم الشهر الماضي، بين الطرفين، وأثار الجدل في اليبيا وعلى المستوى الإقليمي.

وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا، أواخر الشهر الماضي، اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط، انتهاكًا للقانون الدولي، واعتبر طيف واسع من الليبيين أنها تضمنت تنازلًا غير مبرر عن حقوقهم.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن اللقاء ”بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخرًا بين البلدين وآليات تفعيلهما، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين“.

وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان أشاد ”بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعًا عن العاصمة ومدنية الدولة، بينما أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس“ في إشارة إلى دعمها للميليشيات التي يقاتلها الجيش الوطني الليبي في طرابلس.