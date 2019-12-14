صحيفة فرنسية تسخر من جونسون بعد فوز حزبه بالانتخابات (صورة) 

تصدر فوز زعيم المحافظين البريطانيين بوريس جونسون في الانتخابات العامة، الصفحات الأولى في جميع أنحاء العالم، حيث حقق فوزًا ساحقًا على حساب حزب العمال، ما يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، بعد سنوات من الخلافات.

واختارت صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية نموذجًا غير عادي لسرد الفوز التاريخي للمحافظين، حيث وضعت على صفحتها الأولى، وجه جونسون على جسد الملكة إليزابيث.

وكتبت: ”مع فوز المحافظين على نطاق واسع في الانتخابات العامة، أعطى البريطانيون الآن تفويضًا واضحًا إلى بوريس جونسون؛ لإنهاء الخروج من الاتحاد الأوروبي“.

وبعنوان كبير، كتبت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، ”النصر الساحق لبريكست بوريس!“، في حين لخصت ريبابليكا الإيطالية تقاريرها بـ ”وداعًا أوروبا“، وأشارت إلى أنه أكبر انتصار للمحافظين منذ مارجريت تاتشر في عام 1987.

وتحدث آخرون عن ”إعصار بوريس“ و ”زلزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“ و ”انهيار جليدي في حزب المحافظين“.

وحصد حزب جونسون 345 مقعدًا في مجلس العموم، تؤمن له أغلبية مطلقة، وحصل العماليون على 200 مقعد.

وعقب فوزه، قال جونسون، إن ”هذا التفويض الجديد القوي يمنح هذه الحكومة الجديدة فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني“.