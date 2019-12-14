بعد بروزه بقوة.. هل ينجح جلعاد أردان في إيصال ”ساعر“ إلى رئاسة الليكود بدل نتنياهو؟‎

برز في إسرائيل خلال الساعات الماضية اسم الوزير جلعاد أردان بقوة باعتباره الورقة الرابحة التي يسعى كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه على زعامة ”الليكود“ جدعون ساعر، على كسب وده في الانتحابات المقبلة.

وأفادت وسائل إعلامية عبرية، اليوم السبت، بأن نتنياهو عقد اجتماعًا ”متوترًا“ مع أردان، الذي يعتبر أبرز قادة ”الليكود“ طلب خلاله دعمه.

وتتمثل أهمية أردان في كونه شاهدًا رئيسيًا في الملف 4000 والذي قدم فيه ضد نتنياهو لائحة اتهام بسبب تلقي الرشوة.

واجتمع جدعون ساعر منافس نتنياهو في وقت سابق مع أردان كذلك، وطلب دعمه في لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحزب.

ويبدو أن أردان فكر أن يخوض بنفسه الترشح لرئاسة الحزب بعد نتنياهو، واختار عدم التعبير عن أي دعم علني لأي من المرشحين، وفق موقع (i24 news ) العبري.

ومن المتوقع أن يعلن أردان قراره الأسبوع القادم، بحسب مصادر إسرائيلية، وفي حال قرر تأييد ساعر فإن هذا سيعتبر خطوة هامة بأن يعلن وزير في حكومة نتنياهو عن دعم ساعر لرئاسة الحزب، الذي حظي بدعم من نشطاء ميدانيين ويسعى حاليًا الى استقطاب قيادات الحزب.

وأطلق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، حملته الانتخابية للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، حيث عقد مؤتمرًا مغلقًا بمدينة القدس، اجتمع خلاله مع عدد من النشطاء ورؤساء السلطات المحلية الذين وصلوا الى المكان واستقبلوا نتنياهو بهتافات ”بيبي ملك إسرائيل“.

ونشر نتنياهو اليوم منشورًا على حسابه في ”فيسبوك“، دعا خلاله أعضاء حزب الليكود الى تأييده وقال: ”يوجد لليكود فريق ممتاز، ولأنه الحزب الديمقراطي الأكبر في البلاد سأتنافس خلال الأيام القادمة على رئاسة الليكود من أجل كسب ثقتكم والاستمرار بقيادة إسرائيل أيضًا خلال السنوات القادمة“.

وقال نتنياهو: ”لقد فعلت كل ما بوسعي لتجنب الخيارات الإضافية وغير الضرورية، لكننا الان يجب علينا التوصل الى قرار واضح“. وأضاف نتنياهو:“ خذوا نفسًا عميقًا، الأشهر القريبة ستكون صعبة لكن الهدف ممكن: فوز الليكود، فوز معسكر اليمين، انه في أيدينا، حان الوقت للتكتل معًا“.

وستجري الانتخابات التمهيدية في 26 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وهي الأولى منذ عام 2014 حيث تغلب فيها نتنياهو على داني دانون بغالبية كبيرة، وفي الانتخابات عام 2015 قرر نتنياهو تبكير الانتخابات التمهيدية وضمان قيادته للحزب، وأيضًا كان هذا في الانتخابات للكنيست الـ21، وذلك لأنه لم يترشح أمامه أي شخص وتم الغاء انتخابات الحزب، وفي الانتخابات الحالية يواجه نتنياهو عضو الكنيست غدعون ساعر الذي حصل على تأييد عدد من أعضاء ”الليكود“.