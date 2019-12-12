ملكة جمال سابقة تمول ”الإرهاب“

اتُهمت فتاة تدعى أماني نور، ملكة جمال بريطانيا للمراهقات، وهي الصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، بتمويل الإرهاب.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإنه تم القبض على أماني نور 21 عامًا، بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة.

أخبرت أماني المحكمة كيف بدأ اهتمامها بالدين الإسلامي بعد انفصالها عن حبيبها السابق وهي في سن الـ18، وكانت ترتدي حجابًا أسود أثناء تواجدها داخل المحكمة، واعترفت أنها قامت بالبحث عن بعض المنظمات الإسلامية المتشددة لترى هل ستقدم لها الدعم المالي أم لا وأنها أصبحت عروسة جهادية.

وتحدثت أماني أمام المحكمة عن زواجها من مقاتل مقيم في سوريا يُدعى حكيم حبي عبر الفيديو، في يوم عيد مولدها الـ20، وقالت إنه كان يقاتل من أجل الشريعة الإسلامية، وأفصحت الفتاة عن نيتها الانضمام لزوجها في سوريا الذي لم تقابله في الحياه الواقعية وكل ما كان يجمعهما هو مقابلات الفيديو.

وبالفعل عثرت الشرطة بعد مداهمة منزلها على تذكرة طيران إلى تركيا، حيث منها كانت ستتوجه لسوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع، وتم العثور على رسائل بينها وبين رجل يدعى كريم سينت وامرأة أخرى تدعى فيكتوريا ويبست تمت إدانتهما بثلاث تهم للإرهاب.

وأصرت أماني على إنكار التهم الموجهة إليها بتمويل الجماعات الإرهابية، وقالت إنها كانت تعتقد أن المال سيستخدم لشراء الطعام للنساء والأطفال في سوريا.

نظر القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وسنها الصغير وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، وتم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التجول ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.

وتم تحديد جلسة بتاريخ 20 من شهر ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.