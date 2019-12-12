ملك إسبانيا يكلف بدرو سانشيز بتشكيل حكومة جديدة

المصدر: ا ف ب

كلف العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بدرو سانشيز، تشكيل حكومة جديدة على الرغم من عدم تشكيله حتى الآن ائتلافًا يؤمن لحكومته أغلبية برلمانية.

وبعدما استقبل اعتبارًا من الثلاثاء ممثلي الأحزاب في القصر الملكي عملاً بالعرف المتبع بعد الانتخابات، كلف الملك الزعيم الاشتراكي بتشكيل حكومة تحظى بدعم كاف يخولها الحكم، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب ميريتسيل باتيت.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي: ”إنها مهمة أقبلها بفخر، بمسؤولية وبامتنان كبير للشعب الإسباني“.

وفاز الحزب الاشتراكي بـ120 مقعداً بعدما كان يشغل 123 مقعدا، في وقتٍ تقدّم محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 88 مقعداً وفوكس اليميني المتطرّف من 24 إلى 52 مقعدًا متقدمًا على حزب بوديموس (يسار راديكالي) الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعدًا.

وبعد مرور يومين على الانتخابات، وقّع الاشتراكيون اتفاقًا مع اليسار الراديكالي لتشكيل ائتلاف حكومي غير مسبوق في تاريخ إسبانيا المعاصر.

إلا أن هذا الاتفاق لا يمنح الائتلاف الحكومي الغالبية المطلقة في البرلمان المؤلف من 350 نائبًا، والتي تخوله نيل الثقة وتمنح سانشيز ولاية جديدة في رئاسة الحكومة، وهو بالتالي بحاجة لتأييد أحزاب أصغر.

ويجري الاشتراكيون منذ أسابيع محادثات مع الحزب الانفصالي ”اليسار الجمهوري لكاتالونيا“ لم تثمر بعد.

ويطالب ”اليسار الجمهوري لكاتالونيا“ بالسماح بإجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا ملزم قانونًا، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية في مدريد.