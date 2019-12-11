لجنة في الشيوخ الأمريكي تقرّ فرض عقوبات على تركيا

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريعًا لفرض عقوبات على تركيا، بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية.

وجاء تأييد اللجنة لمشروع العقوبات في أحدث تحرك بالمجلس، لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتًا مقابل 4 أصوات لصالح طرح ”قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم داعش من جديد لعام 2019“ للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة:“حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا“.

لكن السيناتور الجمهوري ”راند بول“ انتقد مشروع القانون، وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس، وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.