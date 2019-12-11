زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يثير احتمال محاكمة سريعة لترامب

أثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الثلاثاء، احتمال محاكمة قصيرة في مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب، دون استدعاء أي شهود.

ويضع هذا السيناريو ماكونيل في خلاف مع ترامب، وهو جمهوري أيضًا. ويدعو ترامب إلى محاكمة كاملة بحضور الشهود بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مساءلة ترامب الأسبوع المقبل، بعد الكشف عن التهم الرسمية الموجهة إليه يوم الثلاثاء.

ويواجه ترامب تهمة ”خيانة“ البلاد من خلال استغلال السلطة في محاولة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020، وتهمة عرقلة تحقيق الكونغرس في الفضيحة.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى لجعل تحقيق المساءلة بقيادة الديمقراطيين فرصة لحشد أنصاره وهو يحاول الفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني.