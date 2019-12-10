 إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية – إرم نيوز‬‎

إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية

إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية

المصدر: الأناضول

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء بإصابة شرطي برصاص مسلح مجهول، في ولاية نيوجرسي شرق البلاد.

ونقل موقع ”إن بي سي نيويورك“ عن مسؤول أمني لم يسمه قوله، قد جرى إطلاق النار على شرطي في رأسه في مدينة جيرسي سيتي، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، وفق التقييمات الأولية.

وأشار أن المهاجم لا يزال طليقًا، والشرطة تتعامل مع الوضع لإلقاء القبض عليه.

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