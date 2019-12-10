إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء بإصابة شرطي برصاص مسلح مجهول، في ولاية نيوجرسي شرق البلاد.
JUST IN: Massive police response right now in New Jersey after active shooter was called in possible hostage situation. Stay tuned! pic.twitter.com/QXKRoUs0v3
— Mark Kennedy ???????? (@RealMarkKennedy) December 10, 2019
ونقل موقع ”إن بي سي نيويورك“ عن مسؤول أمني لم يسمه قوله، قد جرى إطلاق النار على شرطي في رأسه في مدينة جيرسي سيتي، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، وفق التقييمات الأولية.
وأشار أن المهاجم لا يزال طليقًا، والشرطة تتعامل مع الوضع لإلقاء القبض عليه.