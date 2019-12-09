ماذا قال أردوغان عن إرسال تركيا جنودًا إلى ليبيا؟

نسبت وسائل إعلام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يعتزم إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق هذا الأمر من أنقرة، وهو ما تلقفته قنوات تابعة لحكومة فايز السراج وجماعة الإخوان المؤيدة لها.

لكن وسائل الإعلام التركية التي ترجمت مقابلة أردوغان مع التلفزيون الحكومي التركي إلى العربية، مساء الاثنين، نقلت عدة صيغ لرد الرئيس التركي على سؤال الصحفيّين حول إمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن أردوغان رد بالقول: ”إن دعوة من هذا القبيل تخول لتركيا ذلك الحق“، مضيفًا: ”إذا وجه الشعب والحكومة الليبية دعوة لتركيا، فإن ذلك يمنحنا الحق (في إرسال قوات). لدينا اتفاقيات حول الحقوق البحرية والأمنية العسكرية“.

وفي ترجمة صحيفة ”ديلي صباح“ التركية قالت الصحيفة إن أردوغان ردّ على السؤال بالقول: “ إذا طلبت ليبيا ذلك فسنتخذ قرارنا بأنفسنا، ولن نستأذن أحدًا. نحن مستعدون لتقديم كافة أنواع المساعدة لليبيا“.

وذكرت النسخة العربية من قناة ”TRT“ التي أجرت المقابلة، أن أردوغان أجاب على السؤال بقوله: ”تركيا قادرة على الاستجابة لأي دعوة توجهها الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا لنا، وقد وقّعنا معها على مذكرة تفاهم عسكري“.

وكان اتفاق وقع نهاية الشهر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق قد أثار موجة استياء واسعة من دول إقليمية، انتقدت بشدة سعي أنقرة للتوسع عبر المتوسط عبر هذا الاتفاق الذي وُصف بالغامض.