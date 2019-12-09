كوريا الشمالية تهدد ترامب بـ“عواقب كارثية“

هدد مسؤول كبير في كوريا الشمالية في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعواقب كارثية إذا لم يتوقف عن استخدام لغة بذيئة؛ يمكن أن تسيء إلى الزعيم كيم جونغ أون.

وقال ري سو يونج، وهو نائب لرئيس حزب العمال الكوري الحاكم، في بيان اليوم الإثنين إنه يجب على ترامب أن يفكر مرتين إذا كان لا يريد أن يرى ”عواقب كارثية أكثر“، مضيفًا أن كوريا الشمالية ستصل إلى تقييم نهائي للوضع بحلول نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين قال مسؤول كبير آخر في كوريا الشمالية إن كيم يمكن أن يغير رأيه في ترامب إذا استمر في الإدلاء بتصريحات ”خطيرة وغير لائقة“.