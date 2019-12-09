مسؤول كوري شمالي: الرئيس كيم جونغ قد يغير رأيه في ترامب

قال مسؤول كبير في كوريا الشمالية يوم الاثنين إن زعيم بلاده كيم جونغ أون، قد يغير رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا استمر في الإدلاء بتصريحات ”غير مناسبة وخطيرة“، ووصف ترامب بأنه ”رجل مسن نافد الصبر“.

وقال كيم يونغ تشول، المسؤول الكبير في كوريا الشمالية الذي كان شخصية محورية في ترتيب قمة ثانية بين ترامب وكيم باءت بالفشل، إن الولايات المتحدة تتجاهل موعدًا نهائيًا يحل في نهاية العام لإظهار المرونة فيما يتعلق بمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية: ”ليس لدينا المزيد لنخسره“.

وقال ترامب أمس الأحد إن زعيم كوريا الشمالية يجازف بفقدان ”كل شيء“ إذا استأنف الأعمال العدائية، وإن بلاده يتعين أن تتخلص من السلاح النووي بعد أن قالت إنها أجرت ”تجربة ناجحة لها أهمية كبيرة“.