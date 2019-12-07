هولندا.. انهيار مبنى وإصابة شخصين جراء انفجار في مطعم

أدى انفجار في أحد المطاعم في مدينة ”كوفردن“ شمال شرق هولندا، إلى انهيار المبنى الموجود به، وإصابة شخصين، بينهم طفل.

وذكرت قوات الأمن بالمدينة، في بيان، أن الانفجار وقع السبت في منطقة ”درينتي“.

وأضاف البيان إلى أن الانفجار بالمطعم أدى إلى انهيار المبنى الموجود فيه، وإصابة شخصين، بينهم طفل، حالته خطيرة.

وأوضحت قناة ”RTL“ المحلية، أن الانفجار وقع في ”مطعم علي بابا“، وأن الطفل الذي تم إخراجه من الأنقاض هو ابن صاحب المطعم، ويبلغ عمره 5 سنوات.

ولم يصدر عن السلطات الهولندية، أي بيان حول أسباب الانفجار لحد الساعة (21:20 ت.غ).