ترامب يوجه رسالة لإيران عقب صفقة تبادل السجناء

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الشكر إلى إيران لقيامها بـ“مفاوضات منصفة جدًا“، بعد تبادل للسجناء بين البلدين العدوين.

وكتب ترامب أيضًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”هل رأيتم، نستطيع إنجاز اتفاق معًا“.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV

