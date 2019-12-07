 ترامب يوجه رسالة لإيران عقب صفقة تبادل السجناء – إرم نيوز‬‎

ترامب يوجه رسالة لإيران عقب صفقة تبادل السجناء

ترامب يوجه رسالة لإيران عقب صفقة تبادل السجناء

المصدر: أ ف ب

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الشكر إلى إيران لقيامها بـ“مفاوضات منصفة جدًا“، بعد تبادل للسجناء بين البلدين العدوين.

وكتب ترامب أيضًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”هل رأيتم، نستطيع إنجاز اتفاق معًا“.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، جرى الافراج عن الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة مسعود سليماني، وعن الأمريكي المسجون في إيران شيوي وانغ.

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