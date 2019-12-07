ترامب غاضب من هدر المياه: البعض يشدّ السيفون 10 مرات

رأت وكالة بلومبرغ، أن المراحيض الخاصة بالأمريكيين، أصبحت أحدث هدف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إلغاء القيود المتعلقة باستخدام المياه فيها.

ونقلت الوكالة تصريحات للرئيس الأمريكي قال فيها إنه أمر بمراجعة فيدرالية لمعايير كفاءة استخدام المياه فى تجهيزات الحمامات، وشكا من أن الناس يقومون بـ ”شد السيفون“ 10 مرات وأحيانا 15 مرة بدلًا من مرة واحدة فى المنازل التي بها تجهيزات تعتمد على التدفق المنخفض للمياه.

وقال ترامب خلال لقائه مع عدد من أصحاب الأعمال الصغيرة في البيت الأبيض إن تجهيزات الحمامات الأخرى قد أبطأت المياه إلى حد كبير.

وأضاف ”لا تستطيع أن تغسل يديك بشكل عملي، فهناك القليل من الماء يخرج من الصنبور، والنتيجة النهائية هي أن تترك الصنبور مفتوحًا، وهذا يستغرق وقتًا أطول بكثير لغسل يديك، وينتهى بك الأمر إلى استخدام الكمية نفسها من الماء“.

كما قال الرئيس إنه من المنطقي مراجعة المعايير التى أسفرت عن تساقط مياه قليلة من ”الدش“، وأدت إلى استخدام مزيد من المياه في المراحيض بسبب تكرار شد السيفون.

وأوضحت بلومبرغ ”في حين قال الرئيس الأمريكي إن وكالة حماية البيئة كانت تنظر في المعايير بناء على اقتراح منه، فإن مراجعة لبرنامج استخدام المياه قد تم التفويض بها في العام الماضي بموجب تشريع تم تمريره من قبل الكونغرس وهو ما يعني أن الحكومة مجبرة على مراجعة مواصفات المراحيض من حيث نوع الخزان والصنابير ومستلزماتها ودش الاستحمام وما شابه“.