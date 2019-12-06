 ترامب يهاتف الملك سلمان: منفذ هجوم القاعدة البحرية في فلويدا لا يمثل مشاعر السعوديين – إرم نيوز‬‎

ترامب يهاتف الملك سلمان: منفذ هجوم القاعدة البحرية في فلويدا لا يمثل مشاعر السعوديين

ترامب يهاتف الملك سلمان: منفذ هجوم القاعدة البحرية في فلويدا لا يمثل مشاعر السعوديين

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدم تعازيه لضحايا هجوم القاعدة البحرية في فلوريدا.

وقال ترامب إن الرجل الذي أطلق الرصاص لا يمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي‎.

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