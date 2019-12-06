مبعوث صيني: الأوروبيون لم يُفعّلوا آلية فض النزاعات إزاء اتفاق إيران النووي‎

أكد مبعوث صيني أن الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق إيران النووي لم تُفعّل في محادثات في فيينا يوم الجمعة آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال فو كونغ المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية للصحفيين بعد المحادثات: ”ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيدًا“.

وأضاف أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية، لكن كل الأطراف حثت إيران على العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015، بعدما انتهكته عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية.