بايدن: زعماء العالم يسخرون من ترامب‎

هاجم جو بايدن، الطامح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، الرئيس دونالد ترامب في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه أضحوكة بين زعماء العالم.

ويستند التسجيل المصور ومدته دقيقة واحدة على مقطع مصور التقط في قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا هذا الأسبوع، ظهر فيه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتحدث بسخرية مع قادة آخرين بالقمة عن مظهر ترامب في المؤتمرات الصحفية.

وكُتبت على التسجيل المصور الذي تضمن رحلات أخرى لترامب في الخارج عبارة: ”العالم يضحك… نحتاج لزعيم يحترمه العالم“.

وحقق التسجيل المصور الذي نشر على تويتر مساء يوم الأربعاء 6.7 مليون مشاهدة بحلول صباح اليوم الخميس.

ومن جانبه قال تيم مورتو المتحدث باسم حملة دونالد ترامب الانتخابية: ”مثلما قال الرئيس، يزعم بايدن أن زعماء في العالم أبلغوه بأنهم يريدون فوزه في الانتخابات.. بالفعل هم يريدون ذلك.. هم يريدون مواصلة استغلال الولايات المتحدة مثلما فعلوا قبل أن يصبح ترامب رئيسًا“.

ويجادل ترامب بأن الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبه، قد وقع اتفاقات تجارية وانتهج سياسات جعلت الدول الأخرى تحقق فوائد على حساب الولايات المتحدة.