وسائل إعلام: تحطم مقاتلة روسية من طراز ”ميغ-29“ في مصر

تحطمت مقاتلة روسية الصنع من طراز ”ميغ-29“ في مصر خلال طلعة تدريبية ، و تمكن الطيار من القفز بالمظلة والخروج من المقاتلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام، الخميس.

وقال مسؤولان في الصناعات الدفاعية الروسية، يوم الخميس، إن سبب الحادث قد يكون ناجمًا عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”فيدومستي“ الروسية.

وأضاف المسؤولان أنه تم تشكيل لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية لتحديد أسباب الحادث حيث سيتم تسبم نتائج التحقيق في الحادثة للجانب الروسي من خلال محققين روسيين تم إرسالهم إلى القاهرة، بحسب موقع ”روسيا اليوم“.

ولم يرد تعليق رسمي من السلطات المصرية حول الحادث حتى وقت نشر الخبر.

يشار إلى أن مقاتلة أخرى من طراز ميغ-29 كانت قد سقطت في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.

وتعد طائرة ميغ -29 مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية في الإتحاد السوفيتى، وطورت في السبعينيات بواسطة مكتب تصميم ميكويان، وفق الموقع ذاته.

وقامت الميغ-29 بأول طيران تجريبي لها يوم السادس من أكتوبر/ تشرين أول لسنة 1976 ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفياتي في منتصف الثمانينات (تحديدا 1983) وتم تصديرها إلى العديد من الدول النامية إضافة إلى دول حلف وارسو وما زالت بالخدمة في القوات الجوية الروسية والعديد من الدول الأخرى.