الآلاف يتظاهرون ضد النظام في كولومبيا

المصدر: ا ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في كولومبيا، في اليوم الرابع عشر من الاحتجاجات على سياسة الرئيس اليميني ايفان دوكي، لكن التعبئة بدت أقل من التظاهرات الأولى.

ويهدف قادة الاحتجاج إلى الابقاء على الضغط على حكومة دوكي التي تولت مهامها قبل 16 شهرًا، من خلال تعبئة هي الثالثة في اسبوعين.

وكانت البلاد شهدت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع أول الاحتجاجات، تعبئةً وطنية واسعة شلت الحركة.

وتطالب حركة الاحتجاج غير المعتادة في هذا البلد الجنوب أمريكي، خصوصًا بسحب مشروع إصلاح ضريبي واحترام اتفاق سلام مع حركة التمرد السابق فارك، وبمزيد من الامكانات لقطاع التربية وأيضًا بإنهاء اغتيال ناشطين.

ويطالب المحتجون بتفكيك ”السرية المتحركة ضد الشغب“ القمعية، خصوصا بعد قتل متظاهر (18 عاما) في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر بيَد عنصر من عناصرها.

وشهدت العاصمة بوغوتا تجمعات عدة الأربعاء ضمت نقابيين وطلبة وسكان أصليين ومدرسين.

وتتزامن حركة الاحتجاج في كولومبيا مع تظاهرات في تشيلي والإكوادور وبوليفيا.

واجتمعت الثلاثاء لجنة عن المحتجين مع ممثلين للرئاسة للمرة الأولى. غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق عدا معاودة الاجتماع الخميس.

ومنذ بدء الاحتجاجات في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، قتل 4 أشخاص وأصيب 500 بجروح بينهم مدنيون وعسكريون وشرطيون.