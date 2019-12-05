3 إصابات إثر إطلاق نار بقاعدة أمريكية في هاواي

أصيب 3 أشخاص بعدما فتح مسلح النار داخل قاعدة ”بيرل هاربر هيكام“ الأمريكية في هاواي، فجر الخميس.

وقال مسؤولون في القاعدة إن ”مسلحا فتح النار على القاعدة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة كما تم الإمساك بالمهاجم“.

وذكرت القاعدة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، إن ”قوات الأمن بالقاعدة تعاملت مع واقعة إطلاق النار على القاعدة“.

وأضافت: ”وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 ظهرا تقريبا. وبسبب الوضع الأمني الراهن فإنه قد تم إغلاق بوابات الدخول إلى القاعدة“.

وجاء في المنشور أن المسؤولين سيدلون بمعلومات إضافية عندما يتوفر لهم المزيد من التفاصيل.

وأكدت متحدثة باسم القاعدة وقوع إطلاق النار لكنها أحجمت عن إعطاء أي تفاصيل.

وذكرت محطة ”هاواي نيوز ناو“ أنه تم الإمساك بالمسلح، وقالت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وتتألف قاعدة ”بيرل هاربور – هيكام“ المشتركة من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ومنشأة بحرية وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو.