 ترامب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها – إرم نيوز‬‎

ترامب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

ترامب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنّ إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها، ودعا العالم إلى ”الانتباه إلى هذا الأمر“.

وأضاف ترامب خلال زيارة للندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، أنّ ”إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من شعبها الآن، ونحن نتحدث في هذه اللحظة وهذا هو السبب في قيامهم بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ما يحدث“.

وبدأت الاضطرابات بإيران في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب رفع أسعار البنزين، لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيًّا، إذ طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ 40 عامًا.

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