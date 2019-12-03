انفجار عند ساحة النصب التذكاري بإندونيسيا قرب قصر الرئاسة

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ذكرت وسائل إعلام إندونيسية اليوم الثلاثاء نقلا عن الشرطة أن انفجارا وقع عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط جاكرتا. وقال هاري كورنياوان مدير شرطة وسط جاكرتا لموقع (ديتيك دوت كوم) إن انفجارا وقع وإن التحقيق جار. وقالت الشرطة إن انفجارا وقع في وسط العاصمة الإندونيسية الثلاثاء وأدى إلى إصابة شخص…